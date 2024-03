Leikkauksilla irvailu jatkuu: Riikka Purra sakset kädessä – PS-edustajat taustalla hymyt huulilla

View this post on Instagram

Kuva on nostattanut kritiikkiä siitä, että hallituspuolue suorastaan ylpeilee vähävaraisiin kohdistuvilla leikkauksillaan.

– Minäkin olen sitä mieltä, että valtiontaloutta pitää sopeuttaa. Eli leikkauksia budjettiin on tehty ja tehdään. Eri asia kuitenkin on, että nauttiiko siitä. Se on tyylikysymys, tietoinen valinta – tämä karnevalisointi, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muotoili viestin Instagramin tarinoihinsa.