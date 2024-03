– Lähivuodet ovat vaikeita. Joudumme tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä, joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle. Ymmärrän, että muutos on vaikea, Sipilä sanoi Ylen televisioimassa puheessa .

Vajaa vuosikymmen myöhemmin perussuomalaiset on jälleen julkista taloutta sopeuttavassa hallituksessa. Säästöistä osa osuu sosiaalietuuksiin, joita saavat muun muassa pienituloiset ja työttömät.

Helmikuussa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra jakoi viestiä leikkauksista hieman toisenlaisin ottein kuin Sipilä. Hän päivitti viestipalvelu X:ään kuvia leikkauslaudoista, joissa on hänen kasvonsa.

"Rakennetaan vastakkainasettelua"

Perussuomalaisten Purran viimeaikainen tapa viestiä leikkauksista on uudenlainen suomalaisessa politiikassa, arvioi yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Vuorelma sanoo STT:lle, että leikkauksista on perinteisesti viestitty vakavina. Nyt tilanne on Vuorelman mukaan poikkeuksellinen.