Leijonilta vietiin "tuhkatkin pesästä" – Granlund-tilanteeseen tarjolla tämä yllätysratkaisu

– Konsta Helenius siirtyy nyt sentteriksi, se on kai selvää, Sihvonen sanoo.

18-vuotias Helenius on lähtökohtaisesti keskushyökkääjä, mutta Leijonissa hän on ollut kokoonpanossa myös laiturina. SM-liigassa Helenius pelasi Jukureissa keskellä koko kauden.

Mäenalasella on vuosien takaa taustaa keskushyökkääjänä pelaamisesta, mutta hän on pelannut urastaan valtaosan laidalla.

Ylivoiman osalta pulma on todella kinkkinen. Granlund on jakanut Leijonien ykkösylivoimassa laattaa tauotta Innalalle, jonka ruuti on ollut tosin märkää, kahta kertaa lukuun ottamatta.