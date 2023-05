Tämän takia Marko Anttila raivaa tiensä MM-kisoihin – onko tässä Leijonien kovin uhkaaja?

Pidin

Jos jossain vaiheessa joku epäili, niin ei kannata enää. Marko Anttila raivaa tiensä myös tämän kevään MM-kisoihin. Tuore osoitus Lempäälän jätin suurudesta nähtiin lauantain Sveitsi-ottelussa. Anttila, 37, oli kirjaimellisesti ainut, joka toi edes pientä räiskettä muuten aneemiseen Leijonat-laumaan. Anttila on parhaimmillaan ympäristössä, missä hänen ei tarvitse olla mitään muuta kuin oma itsensä. Silloin kun Anttila saa vetää tutuilla kiskoilla nelosketjun työmyyrän roolia, missä hänen tehtävänään on viedä paine vastustajan päätyyn, hän on ihan ylivertainen pelaaja. Hän on edelleen tuossa roolissa ja alivoiman tappajana parempi kuin yksikään kilpaileva taho. Se kertoo kovaa kieltä Anttilan arvosta ja osaamisesta, että Leijonien nimivahvassa nipussa koko alivoima rakennetaan hänen ja Hannes Björnisen ympärille. Suomen joukkueen kysymysmerkit kohdistuvat aivan muihin sektoreihin kuin siihen, että onko Anttila kisoissa vaiko ei.