Leijonilta hurjaa ilotulitusta – Petteri Sihvonen linjaa, miten Jukka Jalosen poissaolo näkyy

Mannerin johdolla Suomi on napsinut voittoja, minkä lisäksi Leijonat on paukuttanut maaleja hirmuiseen tahtiin.

– Pääpiirteittään näyttää siltä, että ei ole väliä, onko siellä Jalonen vai Manner. Suomalaiset pelaajat osaavat pelata Meidän peliä. Se taas on iskenyt silmään, että kun kissa on poissa, niin hiiret ovat voineet hyppiä pöydälle. Suomelta puuttui pelikuria erityisesti Sveitsiä vastaan. Nyt taas lauantaina Tshekiltä puuttui sitä. Leijonien peli on ollut avoimempaa, minkä myötä on tullut paikkoja. Niitä on sitten laitettu aika tehokkaasti sisään, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen näkee.