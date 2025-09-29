Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoo olevansa pettynyt pitkälle pelitauolle joutuneen Aleksander Barkovin puolesta.

Barkov loukkaantui viime viikolla Florida Panthersin harjoituksissa tapahtuneessa yhteentörmäyksessä joukkuekaverinsa Niko Mikkolan kanssa.

Panthers tiedotti perjantaina, että sen kapteeni joutuu polvileikkaukseen ja on sivussa peleistä jopa seitsemästä yhdeksään kuukautta.

Tieto oli karmea myös ensi talven olympialaisiin valmistautuvalle Suomen maajoukkueelle. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi maanantaina asiaa.

– Todella pettynyt olo Barkovin puolesta. Tiedän, miten paljon hän odotti olympialaisia. Toivottavasti kuntoutus menee hyvin ja hän palaa takaisin mahdollisimman pian ja hyvässä kunnossa, Pennanen toteaa Suomen jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Leijonat ehti nimetä Barkovin kisajoukkueeseen kesäkuun ensimmäisessä valintavaiheessa yhdessä viiden muun pelaajan kanssa. Tähän ryhmään ei nimetä uutta pelaajaa ennen joukkueen lopullista julkistamista.

– Barkovin korvaaja nimetään vuoden lopussa samalla, kun olympiajoukkueen loput pelaajavalinnat julkaistaan, Pennanen kommentoi.