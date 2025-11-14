Kesällä menehtyneen Pentti Matikaisen ja Suomen Jääkiekkoliiton erimielisyydet saivat viimeisen luvun valmentajalegendan hautajaisten ympärillä. Omaisille luvattiin, että Jääkiekkosäätiö maksaa muistotilaisuuden tarjoilut. Lupausta ei pidetty, ainakaan sellaisenaan.

Matikainen kuoli 29. kesäkuuta pitkäaikaiseen sairauteen. Heti samana päivänä Jääkiekkosäätiön puheenjohtaja Kalervo Kummola otti Matikaisen lähipiiriin yhteyttä ja lupasi, että säätiö maksaa hautajaisten tarjoilut. Säätiöllä ei ole tapana osallistua kenenkään hautajaisjärjestelyihin, mutta Matikaisen kohdalla haluttiin tehdä poikkeus.

Vuonna 2004 perustettu Jääkiekkosäätiö hallinnoi Suomen Jääkiekkoliiton varallisuutta. Puheenjohtajana toimii Kummola, toimitusjohtajana liiton talousjohtaja Jaakko Luumi ja hallituksessa istuu liiton puheenjohtaja Heikki Hietanen.

Omaiset lähettivät säätiölle muistotilaisuuden tarjoiluista saamansa tarjouksen, vajaat 10 000 euroa. Vastauksena heille kerrottiin, että säätiö ei maksakaan koko laskua, vaan osuus olisi 7 500 euroa.

Matikaisen omaiset pöyristyivät. Hänen poikansa mukaan "liitosta potkittiin isää vielä senkin jälkeen, kun hän on haudassa".

Taustalla hiersivät riita