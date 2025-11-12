Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen sai verotettavia tuloja viime vuonna noin 193 000 euroa.

Pennanen valmensi viime vuonna alkuvuoden Ilvestä ja aloitti kesällä 2024 Leijonien päävalmentajana. Suomi jäi hänen komennossaan tänä keväänä MM-kilpailujen puolivälieriin eikä menestynyt myöskään talven neljän maan NHL-huipputurnauksessa.



Pennasen tulot notkahtivat hieman viime vuonna, sillä vuonna 2023 hän sai Ilvestä valmentaessaan verotettavia tuloja 197 000 euroa.

Jääkiekkomaajoukkueen edellinen päävalmentaja Jukka Jalonen sai verotettavia tuloja noin 269 000 euroa viime vuonna. Jalosen pesti Leijonissa päättyi MM-puolivälierätappioon 2024. Hän siirtyi toissa kesänä Italian päävalmentajaksi.



Miesten jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Markku Kanerva sai verotettavia tuloja noin 222 000 euroa vuonna 2024, joka oli hänen viimeinen Huuhkajien päävalmentajana.



Jääkiekon Liigan viime kauden sensaatiomenestyjä SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen sai verotettavia tuloja noin 126 000 euroa vuonna 2024. Hän aloitti kyseisenä vuonna SaiPan päävalmentajana ja luotsasi lappeenrantalaisjoukkueen SM-hopealle vuonna 2025. Helminen valmensi Slovakiassa ennen SaiPaan siirtymistä.