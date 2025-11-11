MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen antoi uunituoreessa MTV Urheilun ja Podmen yhteistyössä toteutetussa Hockey Night -podcastissa arvionsa siitä, ketkä Euroopassa pelaavat suomalaiset olisivat mahdollisesti tyrkyllä Leijonien olympiakoneeseen.

Viime viikonloppuna pelattiin kauden ensimmäinen EHT-turnaus Tampereella. Kauden ensimmäisten Leijonat-otteiden jälkeen ilmaan nousi heti kysymyksiä siitä, voiko joku Euroopassa pelaava Leijonat-peluri nousta vielä NHL-pelaajien tähdittämiin Milanon olympialaisiin.

Jääkiekkokansan keskuudessa on pyöritelty Jesse Puljujärven, Sami Vatasen, Mikko Lehtosen ja Sakari Mannisenkin nimiä potentiaalisina ehdokkaina, mutta Lasse Kukkosen mielestä vain yksi pelaaja voi realistisesti tavoitella olympiapaikkaa.

– Minun kirjoissani ainut on Mikko Lehtonen. Ainut, joka on keskusteluissa mukana. Jos ajatellaan olympiajoukkuetta ja toista ylivoimaa, se on ainoa slotti, johon hän yrittää tunkea itsensä, jos sinne joku slotti on. Pitkässä kuvassa se vaatii todennäköisesti loukkaantumisia NHL:n päässä, Kukkonen toteaa tiistaina julkaistussa Podmen uudessa Hockey Night -podcastissa.

Milano-Cortinan talviolympialaiset käynnistyvät 6. helmikuuta. Leijonien osalta olympiaturnaus käynnistyy 11. helmikuuta ottelulla Slovakiaa vastaan.