Aleksander Barkov otti kantaa Miro Heiskasen tilanteeseen

Dallas Starsin Miro Heiskanen loukkaantui ikävännäköisesti NHL-ottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan toissayönä. Leijonien kapteeni Aleksander Barkov kommentoi suomalaispuolustajan mahdollista poissaoloa helmikuun 4 Nations -turnauksesta torstaina.

Heiskanen loukkaantui ottelun kolmannessa erässä, kun Vegas-tähti Mark Stone lensi suoraan suomalaisen jalkoihin. Heiskanen jouduttiin taluttamaan pois kaukalosta, eikä hän kyennyt varaamaan painoa vasemmalle jalalleen.

2:07 Katso: Leijonille painajaismaisia huolia – Miro Heiskanen loukkaantui NHL:ssä.

– Se oli todella valitettavaa nähdä. Tuollaista ei koskaan toivo kenellekään, Barkov sanoi harmissaan NHL:n järjestämässä mediatilaisuudessa torstaina.

Heiskasen saaman vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta pahimmassa tapauksessa häntä ei nähdä Leijonien mukana kahden viikon päästä alkavassa 4 Nations -turnauksessa.

Heiskanen oli kuuden ensimmäisen Leijonien turnausjoukkueeseen nimetyn pelaajan joukossa. Barkov sanoo, että 25-vuotias puolustaja olisi tärkeä osa Leijonien menestysmahdollisuuksia ja toivoo hänen kuntoutuvan nopeasti.

– En tiedä, kuinka kauan hän on poissa, mutta toivon todella, että hän palaa pian ja terveenä. Hän on pelaaja, jonka jokainen haluaisi joukkueeseensa. Hän on johtaja puolustussuuntaan ja todella hyvä hyökkäyssuuntaan, Barkov kehui.

– Hän on iso osa Suomen joukkueen menestystä. Toivottavasti hän on terveenä turnauksessa, mutta jos ei ole, niin toivotan hänelle kaikkea hyvää. Terveys menee kaiken muun edelle.

Dallas pelaa seuraavan NHL-ottelunsa vasta lauantain vastaisena yönä Vancouveria vastaan. Dallasin odotetaan kertovan lisätietoja Heiskasen loukkaantumisesta siihen mennessä.