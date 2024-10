Suomen NHL-lupauksesta tipahti surkea tieto

New Jersey Devils tiedotti sopimuspelaajansa onnistuneesta leikkauksesta myöhään torstaina. Puolustajan paluuaikataulusta ei tässä vaiheessa ole tarjolla tarkempaa tietoa.

Leikkauksesta toipuminen pitää Hatakan oletettavasti sivussa useamman kuukauden. Uutinen on lupauksen kannalta harmittava, sillä hänen katsottiin taistelevan tosissaan paikasta Devilsin NHL-kokoonpanossa.

Hatakka, 23, teki jatkosopimuksen Devilsin kanssa päättyneenä kesänä. Hän on pelannut urallaan yhteensä 21 NHL-ottelua New Jerseyn ja San Jose Sharksin riveissä. Pääosin peliaikaa on kertynyt toistaiseksi AHL:n puolelta.