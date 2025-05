Antti Pennanen latasi jylhän väitteen MM-Leijonista

Leijonat otti tämän kevään MM-kisoissa alkulohkon seitsemästä ottelusta kuusi voittoa. Sen ainut tappio tuli niukasti Ruotsille (1–2). Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen pohti tiistaina sitä, missä Suomen joukkue menee torstain puolivälieräottelun alla.

Seuranta ja raportti: Hirmuinen taistelu! Leijonat taas voittoon

Leijonat otti maanantaina jättivoiton MM-kisoissa, kun se kaatoi Kanadan NHL-tähtisikermän 2–1. Tuon jälkeen Leijonilla oli vaikeuksia saada parasta irti seuraavan päivän eli tiistain Slovakia-ottelussa.

– Ne, jotka ovat olleet huippu-urheilussa mukana, tietävät, että tuollaisen jälkeen ei tule uni ihan nopeasti. Kova suoritus mentaalisesti, jälleen kerran, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi MTV Urheilulle, kun Suomi kaatoi Slovakian 2–1.

Leijonilla oli vaikeuksia muun muassa kamppailupelaamisen kanssa.

– Mitä tuosta jäi käteen? Voitto. Olemme toisena ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Aika näyttää, Pennanen totesi.

Pennanen viittasi siihen, että Leijonien puolivälierävastustaja on yhä auki. Se ratkeaa iltaotteluiden yhteydessä.

Pennanen kertasi Leijonien alkusarjataivalta Slovakia-mittelön jälkeen.

– Seitsemästä pelistä kuusi voittoa, se on kova suoritus ja se on tässä päällimmäisenä mielessä. Monenlaisia kokemuksia, jotka auttavat meitä. Olemme olleet välillä ahtaalla, tultu sieltä pois, on siedetty ja kestetty. Pelaamisessa on ollut koko ajan nouseva tendenssi. Meille on vaikea tehdä maalia tällä hetkellä, Pennanen latasi jylhän väitteen Leijonista pöytään.

Suomelle tehtiin alkusarjan seitsemässä ottelussa yhteensä kymmenen maalia.

– Kunhan vain saamme vähän tehokkuutta lisää, varsinkin ylivoimalla, se auttaisi meitä todella paljon, Pennanen jatkoi.

Onko mitään toiveita tulevan vastuksen suhteen?

– Ei ole mitään toiveita, Pennanen vastaa.

– Mennään sen mukaan, mitä sieltä tulee eteen. Jätetään toiveet pois, Pennanen jatkoi, kun häneltä kysyttiin paikkakuntapuolesta.

Leijonien puolivälieräottelu pelataan joko Tukholmassa tai Tanskan Herningissä. Vastaan tulee joko USA, Tshekki tai Kanada.

– Tässä on ollut koko ajan levollinen ja luottavainen olo sen suhteen, miten joukkue elää ja minkälainen yhteistyö meillä tuolla taustalla on. Se tuo luottamusta, Pennanen sanoi puolivälierien alla.