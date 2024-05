Jukka Jalonen kuittasi medialle – "Teillä ei ole ollut tietoa, meillä on"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Suomi–Tanska ma 20.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Suomi tipahti Prahan A-lohkossa viidenneksi, kun Itävalta voitti sunnuntaina Norjan 4–1. Itävalta pelaa vielä alkulohkossa ottelun Iso-Britanniaa vastaan, kun taas Leijonilla on edessä vielä Tanska- ja Sveitsi-mittelöt.

Leijonat on kovassa paikassa, vaikka se on ollut koko turnauksen aikana vain kahdeksan ja puoli minuuttia tappiolla.

– Olisimme voineet voittaa kaikki pelit tähän mennessä, mutta emme ole voittaneet, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen tiivistää MTV Urheilulle.

– Tiedämme sen, että mihin pystymme, kun olemme parhaimmillamme. Lähdemme tänään voittamaan taas. Pitää ylittää kynnys – siinä on ollut vähän ongelmaa, että kumpi sen yhden maalin enemmän tekee. Emme ole sitä pystyneet tekemään ja olemme hävinneet, Jalonen jatkaa.

Jalosen mielestä Leijonat ei ole ollut yhdessäkään pelissä ”alakynnessä”. Maanantain aamujäiden lopuksi Jalonen huikkasi pelaajille, että joukkueen tavoitteena on aloittaa tänään samalla tavalla kuin Kanadaa vastaan.

– Luotamme siihen, että noin käy. Silloin olemme vahvoilla, Jalonen latasi itsevarmasti.

Oliko tuo Kanada-aloitus parasta Leijonat-hokia koko turnauksen aikana?

– Oli varmaan. Kanada on kuitenkin aika hyvä joukkue ja he olivat siinä aika takaseinässä. Eihän 60 minuuttia voi pelata ketään vastaan tuolleen, se on selvää. Mutta ainakin ajoittain pitää yrittää, Jalonen vastaa.

Leijonat tekee Tanska-ottelun alla ketjumuutoksia, kun Ahti Oksanen tipahtaa kokoonpanon ulkopuolelle ja Patrik Puistola ottaa hänen paikkansa.

– Hän (Puistola) on ollut tehokas meillä EHT:lla ja noissa treenipeleissä. Haemme vähän sitä, että saisimme kiekollista rohkeutta, uskallusta ja kykyä luoda paikkoja niin hänelle itselleen kuin muille, Jalonen sanoo Puistolan tuomisesta mukaan.

Oksaselle tilanne oli selitetty sunnuntain palaverissa.

– Ei näitä asioita käydä täällä silleen, että ”sulta tuli yksi harhasyöttö, niin et nyt pelaa”. Kokonaisuus ratkaisee ja taustalla on monta peliä, että miten ne ovat menneet. Ei näitä hätiköidysti tehdä, Jalonen huikkasi.

Leijonien aloittava maalivahti vaihtuu Tanska-peliin, kun Emil Larmi hyppää tolppien väliin. Jalonen jakoi veskariaiheen kohdalla kuittia median suuntaan.

– Meillä on ollut selvä suunnitelma koko ajan. Teillä (toimittajilla) ei ole ollut tietoa siitä, mutta meillä on ollut. Emme ole tehneet siihen mitään muutoksia, koska ei ole ollut tarpeen tehdä. Katsotaan tämä peli, huominen peli ja mietitään sitten, että miten tehdään. Meillä on ollut alusta asti suunnitelma siitä, että mitä teemme ja veskarit ovat tietäneet sen, Jalonen ilmoitti.

Leijonien ja Tanskan ottelu alkaa tänään Suomen aikaan kello 21.20. Tanska pelaa Jalosen mukaan hieman eri tavalla kuin moni muu kisoissa mukana oleva joukkue.