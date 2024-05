Jukka Jalonen latasi välittömästi tiukan kommentin Ruotsista – "Kummalla paineet"

MM-puolivälierä Ruotsi–Suomi to 23.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30!

Asia varmistui jo aiemmin tiistaina, kun Iso-Britannia voitti Itävallan . Tämä tiesi sitä, että Leijonat on varmasti Prahan A-lohkossa neljäs.

– Olemme olleet ennenkin altavastaajia Ruotsia vastaan. Asetelma muuttuu siinä pelissä, koska hävinnyt putoaa jatkosta. Kaikki ymmärtävät, että kummalla paineet ovat silloin. Aika usein ihminen ei pysty niin rennosti pelaamaan, kun on painetta ja pelkoa häviämisestä. Ihan samalaisia pelaajia ne Ruotsin NHL-pelaajatkin ovat, Leijonien päävalmentaja Jalonen mietti.

Jalonen ei suostunut kommentoimaan vielä sitä, että kummalla maalivahdilla Leijonat lähtee torstain Ruotsi-otteluun: Harri Säterillä vai Emil Larmilla . Jalosen mukaan Leijonien valmennusjohto aikoo näyttää pelaajille ”hyviä asioita”, mitä joukkue on tehnyt matkan varrella.

– Sitten se on siitä kiinni, että millaisia ratkaisuja yksittäinen pelaaja tekee tiukoissa paikoissa. Tekeekö oikeita vai ei niin hyviä. Pienistä asioista on kiinni, että mihin kiekon siirtää painetilanteessa, miten sijoittuu ilman kiekkoa ja näin poispäin. Sitten pitää vain toivoa, että pelaajat tekevät fiksuja juttuja niin kuin he parhaimmillaan tekevät.