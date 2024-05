Kommentti: Leijonissa yllätyksiä elintärkeällä tontilla – tässä kuumin peruna MM-kohtalonpelien alla

Kisojen alla Leijonien maalivahtirotaation lähtökohta oli selvä: Harri Säteri aloittaa nimellisenä ykkösenä, Emil Larmi on hänen adjutanttinsa ja Lassi Lehtinen on selkeä kolmonen.

Todellisuus on kuitenkin ollut toisenlainen. Larmille on irronnut vastuuta ainoastaan brittejä vastaan (helppo nollapeli 14 torjunnalla). Hän on ollut pelikuntoinen, sillä hän on avannut luukkua kolmessa viime pelissä.