Leijonat-pelaaja julkaisi arvoituksellisen tekstin – avautuu nyt mielenterveysongelmistaan

Päällisin puolin kaikki näyttää hyvältä. Jääkiekkomaalivahti Emil Larmi on ollut mainiossa iskussa ruotsalaisseuran Växjön tolppien välissä. Kiekko tarttuu ja hyvät otteet huomioitiin myös maajoukkueen puolella.

– Asiat ovat menneet oikein ja niin, kuten on haluttu. Tulokseen ja tekemisen tasoon voi olla oikein tyytyväinen. Ollaan oikealla tiellä, Larmi sanoo MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vahvan syksyn myötä Larmi palasi usean vuoden tauon jälkeen A-maajoukkueympyröihin. Hän jätti itsestään vahvan vaikutelman Sveitsin EHT-turnauksessa.

– Maajoukkuevierailu toi virtaa jaksamiseen ja pitkään kauteen. Turnauksessa saattoi nähdä, että sitä pystyy suoriutumaan tuolla tasolla. On vaikea löytää mitään negatiivista tuosta kokemuksesta, Larmi iloitsee.

Seurajoukkuepuolella Larmin edustama Växjö keikkuu Ruotsin pääsarjatason SHL:n kärkipaikoilla. Maajoukkueen suhteen Larmi unelmoi.

– MM-kisat ovat sellainen juttu, mistä on pienestä pojasta lähtien haaveillut. Pitää kuitenkin ymmärtää, että monta muuttujaa on matkassa. Oma keskittymiseni menee täysin päivittäiseen tekemiseen. Seurajoukkue on ykkösasemassa ja palkinnot tulevat, jos ovat tullakseen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Larmi jakoi hiljattain ilouutisia sosiaalisen median puolella. Hän ja hänen kumppaninsa Annika Tiitinen odottavat lasta.

– Elämässä on vähän erilainen vaihe nyt alkanut. Tuo pistää asioita järjestykseen. Varmasti kaikki, jotka ovat saaneet kuulla samanlaisia uutisia ja jotka ovat saaneet perheenlisäystä, tietävät, millaista onnellisuutta tuollainen tuottaa, Larmi hymyilee.

Viesti

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pelit kulkevat, perheestä kantautui ilouutinen, mutta sitten on myös menneisyydestä kumpuava taakka.

Larmi julkaisi aiemmin tällä viikolla Instagram-päivityksen, jossa hän viittasi mielenterveyshaasteisiin.

– On tärkeää ymmärtää, etteivät asiat ole aina niin, miltä ne näyttävät. Kaikilla on ylä- ja alamäkiä, eikä koskaan tiedä, mitä kaikkea joku on kokenut, Larmi kirjoitti viestissään.

LUE MYÖS: Kollegat valitsivat Jukka Jalosen vuoden parhaaksi valmentajaksi

Larmi julkaisi kuvan uudesta maskistaan, minkä yhteydessä hän haluaa lähettää viestin.

– Itselläkin on ollut jaksoja, jolloin elämä on ollut hyvin harmaata, eikä kaikki ole mennyt niin kuin "Strömsössä". Oma tarinani ei ehkä ole ihan samanlainen kuin vaikkapa Robin Lehnerillä tai Corey Hirschillä, mutta siinä on tiettyjä samoja juttuja.

– Haluan tuoda esiin sen, miten jokaisella on oma tarinansa, ja miten jokaisella on omat huonommat hetkensä. Joillakin ne synkimmät syöverit menevät vielä syvemmälle, kun puhutaan elämästä ja mielenterveydestä. Asioista on ihan ok puhua ja kukaan ei ole yksin, Larmi taustoittaa päivitystään ja siihen liittyvää tärkeää viestiä.

Larmin synkimmät jaksot osuivat Pohjois-Amerikan vuosille. Hän lähti rapakon taakse vuonna 2019 tuoreena Suomen mestarina, huippulupauksena, jonka uskottiin raivaavan tiensä huipulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikki ei mennytkään niin kuin piti. Tie Pittsburgh Penguinsin organisaatiossa oli tukossa ja se näkyi pääkopassa.

– Iso juttu on ollut se, että läheiset ovat olleet aina ympärillä. Vastoinkäymiset ovat tuoneet arvojärjestystä asioille. Nyt sitä ymmärtää, että elämä itsessään ei ole kilpailua. Kaikilla on oma reittinsä ja se reitti voi olla minkälainen tahansa. Sitä on oppinut vuosien varrella, että ihan kaikessa ei tarvitse vertailla itseään muihin. Kilpaileminen on osa identiteettiä, ja kaukalossa se on ihan ykkösjuttu. Pidän siitä, mutta koko elämän ei tarvitse olla sitä, Larmi painottaa.

Onko eteen tullut joku oivalluksen hetki?

– Isossa kuvassa kyse on kasvamisesta ja tietynlaisesta kypsymisestä. Tämä voi ehkä kuulostaa vähän väärältä, mutta olen tutkinut paljon itseäni. Pystyn aika objektiivisesti seuraamaan sitä, missä menen.

– Urheilun puolella olen käyttänyt psykologia viimeisten viiden vuoden ajan. Iso ajatus tuossa on ollut toki se, että se auttaa urheilusuorituksia ajatellen. Se on ollut myös niissä heikoissa hetkissä iso apu, kun on ollut itsensä kanssa vaikeaa. On ihan ok turvautua tuollaiseen, eikä siinä ole mitään hävettävää. Tärkeää on, että hyväksyy itsensä ja hyväksyy sen, että tuollaisesta voi saada apua, Larmi sanoo.

Hetkessä eläen

Suomalaisessa urheilussa mielenterveysasiat ovat olleet viime vuosina entistä enemmän tapetilla. Larmi haluaa omalla esimerkillään kannustaa muita.

– Jos henkilökohtaisesti pystyy pistämään pienen korren kokeen ja muuttamaan maailmaa ja ajatustapoja tuohon suuntaan, niin kyllähän se lämmittää mieltä, Larmi nyökkäilee.

Jääkiekkoilijana Larmi on kutkuttavan ajan äärellä. Talvi etenee ja kevään isot pelit lähestyvät.

Joskin. Ne ovat vielä horisontissa.