Emil Larmin, 26, unelmien MM-kotikisamatka päättyi karulla tavalla – sitten palauteboxiin eksyivät ”ilolientä” nauttineet kansalaiset

– Tämä on yleisölaji. He maksavat palkkani – pitää antaa takaisin, Larmi huikkasi aiheesta MTV Urheilulle.

Larmin mennyt kesä on ollut täysin poikkeuksellinen aiempiin nähden. Kahdestakin eri syystä.

”Hienoin asia, mitä elämässä voi kokea”

– Jokainen, joka on ollut tuossa asemassa, tietää, että tuo on hienoin asia, mitä elämässä voi tapahtua. Tuollainen muuttaa omaa elämää, arvomaailmaa ja laittaa asioita perspektiiviin. Jotenkin tuntuu siltä, että lapsen synty on ollut itselleni todella tasapainottava tekijä. Olen nauttinut tästä ajasta täysin rinnoin, Larmi iloitsee.