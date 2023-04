Sankarivahti Emil Larmi kaapattiin hämmentävään ruotsalaiseen rituaaliin kesken mestaruushuuman: "Sai jonkun verran hinkata suihkussa"

Runkosarjan voitosta mestariksi

Ensimmäinen kokonainen kausi toi kultaa

– Sitten oli todella monelta osin helpompi tulla takaisin, kun tiesi, minne tulee. Tietää pelaajia ja tietää, millainen sarja on. Kun pääsee alusta saakka siihen joukkueeseen mukaan, on se huomattavasti helpompi tilanne. Se ei ole niin juuri, että virheitä tapahtuu ja on sekä hyviä että huonojakin hetkiä. Sellainen turva siinä, kun on tuttua, muut tietää sinut ja sinä tiedät heidät.