Tässä on Leijonien uusi ”Jere Karalahti”, jota viedään jo NHL:ään päin – taustalta paljastuu hämmästyttävä kehitystarina

Leijonien debytantti Nikolas Matinpalo on asettunut ampumaan rangaistuslaukausta Suomen joukkueen jääharjoituksen päätteeksi. Matinpalo turvautuu klassiseen kaavaan: lämäri metrin päästä täysiä päin. Ja siellä on.

Mahdollisuus

Espoosta kotoisin oleva Matinpalo on kulkenut lähes täydellistä hiljaiseloa aina tähän pisteeseen saakka. Hänen kiekkouransa käynnistyi Bluesin junioreista, mistä hän päätyi Tampereelle.

Iloinen iltapäivä

– Varmaan hänen potentiaalinsa on ollut aina olemassa, mutta nyt hän on puhjennut kukkaan, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ynnäilee.

Kolme kirjainta

– Nikolas tuo varmasti nälkää ja raikkautta tuohon meidän pakkikalustoomme. Itseluottamus on ihan tapissa, mikä näkyy niin harjoituksissa kuin peleissä. Hänellä on hyvä huumorintaju ja hän sopii mainiosti tuohon ilmapiiriin, mikä meillä on tuolla joukkueen keskuudessa, Leijonien pakkipeluuttaja Ari-Pekka Selin sanoo.