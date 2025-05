Eeli Tolvanen myönsi raa'an totuuden Leijonien MM-murheenkryynistä – Antti Pennanen latasi kovan väitteen

Leijonat ja ylivoimapeli. Se on ollut Suomen MM-turnauksen isoin murheenkryyni tähän mennessä.

Leijonien ylivoima jauhoi tuloksettomana vielä lauantain Latvia-ottelussa, kunnes hanat vihdoin ja viimein avautuivat.

Kymmenes kerta toden sanoi, kun Teuvo Teräväinen levitti ja Mikko Lehtonen painoi kiekon takanurkkaan.

Lehtonen tuuletti osumaansa puolittaisen ”jutipumpun” kera. Tuuletuksessa näkyi se, miten tärkeää oli, että Leijonien ykkösylivoima sai onnistumisen aikaiseksi.

– Se oli iso maali meille ja vielä ylivoimalla, minkä tehokkuuden kanssa on ollut haasteita. Kyllähän tuo osuma tekee hyvää ja se antaa varmasti itseluottamusta meille siitä, että pystymme kyllä, kun jaksamme kärsivällisesti jauhaa, Lehtonen mietti MTV Urheilulle.

MTV Urheilun MM-studiossa laitettiin merkille se, miten Leijonien ylivoima osoitti jo turhautumisen merkkejä Latvia-ottelussa. Tämä näkyi, kun Latvia vyörytti vaarallisia vastaiskuja Suomen päätyyn, eivätkä sinipaidat saaneet oikein mitään aikaiseksi.

– Siinä tuli ehkä vähän turhautumista itselläni ja koko ryhmällä, Leijonien NHL-hyökkääjä Eeli Tolvanen myönsi suoraan.

– Pääsimme paljon harjoittamaan sitä ylivoimaa, mutta kaveri veti hyvän timantin päälle ja blokkaili kuteja. He pitivät meidät ulkopuolella, Tolvanen jatkoi.

Lehtosen osuman syöttänyt Teuvo Teräväinen huokaisi ottelun jälkeen Tukholman Globenin hallin ytimessä.

– Jaksoimme rummuttaa menemään. Tuo taisi jäädä vielä voittomaaliksi. Ehkä henkinen lukko alkaa aukeamaan sieltä, Teräväinen mietti Leijonien 2–1-voiton jälkeen.

Mitä lisää?

Suomen joukkueen päävalmentaja Antti Pennanen latasi suorasanaisen kommentin Leijonien erikoistilannepuolesta.

– Teimme maalin, mutta ylivoima oli tänään varmaan heikointa kaikkeen muuhun nähden. Työtä riittää, Pennanen myönsi.

Pennanen latasi toimittajien edessä kovan väitteen pöytään.

– Sekä meidän että puolueettoman analytiikan mukaan meillä olisi ollut mahdollisuus tehdä 3–5 maalia jo ylivoimalla. Ehkä on viisaampaa, jos ei vedetä tästä liian suuria johtopäätöksiä, vaan jatkamme niillä neljän ensimmäisen pelin suunnitelmilla ja kun alivoimat muuttuvat, niin yritämme löytää keinoja sieltä. On totta, että meidän pitää vähän pohtia tuota ja katsoa, että mikä siinä prosessissa on.

– Kyllä siellä ihan oikeat pelaajat ovat, Pennanen väittää.

MTV Urheilu kysyi Leijonien ykkösylivoiman molemmilta NHL-miehiltä Eeli Tolvaselta ja Teuvo Teräväiseltä sekä Leijonien kapteenilta Mikko Lehtoselta kannan siihen, mitä he haluavat nähdä ylivoiman puolella. Eli mitä ”lisää” siihen pitää kaivaa jatkossa?

– Kiekkoa liikkeelle ja yritetään saada pari onetimeriä perille. Ja äijää maalille. Tänään (Juho) Lammikko teki hyvää duunia siellä maalin edessä. Tuollaista ei ehkä herkästi huomaa. Hän on tehnyt viimeisissä parissa pelissä aikamoisia maskeja, joiden yhteydessä olemme päässeet laukomaan. Kun veskarit eivät näe kunnolla, niin on helpompi tehdä maaleja, Tolvanen vastasi.

– Enemmän vain kärsivällisyyttä. Eli niin, että jaksetaan tehdä hommia, eikä turhauduta. Ylivoiman pitää olla hyvää, kun oikeat pelit koittavat, Teräväinen sanoi.

– Ehkä napsun verran pitää yksinkertaistaa asioita. Välillä se menee juuri tuolleen, että onetimer viivasta ja hyvä maski siihen, Lehtonen totesi.