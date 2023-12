Nuorille Leijonille kammoalku MM-kisoissa – kapteeni paljasti, mitä kulisseissa oikein tapahtui

– On tärkeä juttu, että pystyy johdattamaan joukkoja omilla suorituksillaan. Haluan näyttää kentällä esimerkkiä, pisteet 1+3=4 summannut Lassila sanoi.

Nuoret Leijonat tarttui voitolla pudotuspelipaikkaan. Kolmas peräkkäinen tappio olisi suistanut kohti karsintasarjaa, koska sunnuntaina alkusarjan päätösottelussa on vastassa kivikova kisaisäntä Ruotsi.

– Ainahan voitto on mukava. Kolme neljäsosaa alkusarjasta on pelattu, yksi on jäljellä, päävalmentaja Lauri Mikkola tuumi.