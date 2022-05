Leijonien NHL-vahvistus Joel Armia hämmästytti jäätävällä tempullaan – näin hän kommentoi Tshekki-pelin upeaa maaliaan

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Tiesin, että se on yhdellä yhtä vastaan -tilanne ja että jotenkin pitää haastaa, jotta pystyn tekemään itselleni maalipaikan. Se oli sitten hyvä haasto, siitä läpi ja maali, Armia kuvaili ja kommentoi maaliaan MTV Urheilulle.

Jos osumaa kommentoisi porilaisittain, mistä Armia on kotoisin, kommentti voisi olla herkästi:

Fiilistellen

Vielä niissä, valmistavissa peleissä, Leijonat ei saanut tulosta irti. Toisin on käynyt MM-kisoissa.

Kaikki on sujunut hyvin. Armian mukaan taustalla näkyy vankka jatkumo.

– Se on se, että miten valmistaudumme jokaiseen peliin ja jokaiseen harjoitukseen. Pyrimme toistamaan samaa. Pitää kuitenkin muistaa, että turnauspelaamisessa ei tiedä yhtään, että miten yksittäisessä pelissä käy tai miten kiekko pomppii. Olen ollut siihen tyytyväinen, että miten olemme pystyneet pitämään homman tosi tasaisena ja pelaamaan samalla tavalla jokaisessa pelissä.

Armia pelaa nyt uransa ensimmäisiä miesten MM-kisoja. Hän on nauttinut suuresti Leijonien mukana olosta.

– Tämä on ollut todella hieno kokemus. Ihan jo se, kun saa päivittäin olla joukkueen mukana. Siellä on sopivasti pilkettä silmäkulmassa. On hieno olla Tampereella, Armia fiilistelee.