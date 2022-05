Leijonat-tähti Teemu Hartikainen, 32, hakee yhä MM-avausmaaliaan – tämän takia aihe ei aiheuta sen suurempaa huolta

Maalisarake, eli ensimmäinen lukema on yhä pyöreä nolla. Paikoista se ei ole jäänyt kiinni. Hartikainen on päässyt avopaikoille muun muassa ylivoimalla, kun Manninen tai Granlund ovat jakaneet hänelle herkkusyöttöjä lapaan.

– Olemme voittaneet pelejä ja osumia on tullut laajalta rintamalta. Ehkä se on ihan hyvä juttu, että börsiä säästyy vielä ensi viikollekin, Hartikainen viittaa turnauksen ratkaisuhetkiin.

Ei tarvetta suurille liikkeille

– Puolustamme todella tiiviisti, emmekä ole antaneet maaleja juuri ollenkaan. Hyökkäys on ollut ihan tehokas. Toki se voisi olla vieläkin tehokkaampi. Tärkeintä on kuitenkin se, että olemme pystyneet kairaamaan voittoja. Ja jos katsoo kahta viimeistä peliä, niin kahdeksan tehtyä maalia niissä. Se on ihan riittävästi, Hartikainen pohtii.

– Paljon oli viivelähtöjä ja paljon pelasimme kiekon kanssa. Ei menty niin paljoa päästä päähän. Noissa on hyvä hakea kuvioita ja pystyimme siihen päälle vielä muutaman maalinkin tekemään. Tiistaina edessä on ihan erilainen peli (Tshekki). Ei voi tyydyttyä siihen, että pystyi noita pelejä hallitsemaan, Hartikainen sanoo jo tulevaan liittyen.

– Pieniä nyansseja on hiottu. Systeemi on aika hyvin jätkien selkäytimessä. Ja kun uusia kavereita on liittynyt joukkueeseen, niin heidän on ollut helppo hypätä tuohon mukaan. Pohjalla on kuitenkin tarpeeksi simppelit kuviot. Eikä tässä ole mitään sen suurempaa juttua, mitä pitäisi hioa, Hartikainen näkee.