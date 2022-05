Tähtiotteita SM-liigassa, nyt valokeilassa Leijonissa – Petrus Palmu, 24, raivaa tietään kohti MM-kisoja

– Se on näkynyt siinä, että olen pystynyt pelaamaan tasapainoista jääkiekkoa, vaikka taso on noussut näissä kansainvälisissä otteluissa. Nytkin oli NHL-pelaajia sun muita vastassa. Huomasin, että pystyin pelaamaan omilla vahvuuksillani, eikä homma jäänyt mitenkään pelinopeudesta kiinni. Olen pystynyt viemään peliäni eteenpäin koko ajan. Näistä kansainvälisistä peleistä on jäänyt hyvin positiivinen maku, Palmu nyökyttelee päätään.