Leijonien maalivahtiosastolla positiiviskiperä kysymys: NHL-vahti vai tähtivahti? Näin Jussi Olkinuora kuvaa nykytilannetta

Leijonat aloittaa uuden kisaviikon maanantain huippuottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Sitä ennen plakkariin on tullut kaksi voittoa.

– Se oli ihan hyvä peli. Pitää olla tyytyväinen tulokseen. Aina on kehitettävää, mutta pääpiirteittäin se meni niin kuin halusin. Tuosta vain rakentamaan, Olkinuora kuvailee MM-debyyttiään MTV Urheilulle.

– Pääosin se, ettei tarvitse olla koko aikaa hallilla. Se on ihan tarpeeksi. Vapaa-aika menee pelaajien kanssa hengaillessa. Tunnen tämän kaupungin ihan hyvin, niin tuossa voi vaikka pyöräillä mihin haluaa tai nauttia luonnosta. Aika menee nopeasti kisojen aikana, Olkinuora sanoo.

Kova, mutta rehellinen kilpailutilanne

– Olemme kovia ammattilaisia ja aikuisia. Ymmärrämme sen, että vain yksi meistä voi pelata. Samaan aikaan meissä asuu lapsi, joka tykkää pelata ja joka nauttii tervehenkisestä kilpailemisesta. Meillä on ollut hyvä henki jo useamman vuoden ajan. Kilpailu on tervettä kaikin puolin, Olkinuora kuvailee nykytilannetta.

– Se on varmasti joukkueen etu, että paras mies pelaa, Olkinuora jatkaa aiheesta.

Leijonilla edessä on nyt mielenkiintoisten pelien putki, kun maanantaina vastaan asettuu Yhdysvallat ja keskiviikkona Ruotsi.

– Tämä on pitkä, mutta loppupeleissä lyhyt turnaus. Alkusarjassa ei ole enää kuin viisi peliä jäljellä. Jokainen ottelu on vaikea voittaa ja niitä on vaikea vetää ehjästi läpi. Tiedämme sen, että jokaisessa pelissä pitää antaa aivan kaikkensa. Toivotaan, että se riittää. Kaikin puolin mielenkiintoisia ja haastavia pelejä edessä, Olkinuora ennakoi.