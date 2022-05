"Aikamoista uhkapeliä" – Leijonien pelaaja näkee Ruotsin vetävän MM-kisoja riskilinjalla

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Ruotsi lähti Suomessa pelattavaan MM-turnaukseen passeja kitsaasti leimaten ja NHL-apuja paljon odotellen. Tre Kronoria valmentava Johan Garpenlöv on peluuttanut turnauksen alussa vain yhdeksää hyökkääjää.

Suomella oli sen sijaan MM-kisojen käynnistyttyä viime viikolla vapaana vain kaksi paikkaa, kun tiedossa oli Mikael Granlundinkin saapuminen vahvuuteen. Jukka Jalosen strategiassa ryhmää hiotaan huolellisesti yhteen leirityksen aikana kasaan, eikä kisojen aikana lähdetä enää pahemmin puljaamaan.

Voiko Ruotsin levottomampi strategia toimia lyhyehkössä turnauksessa joukkuekoheesiotakin ajatellen? Kuluneella kaudella KHL:ää Neftekhimik Nizhnekamskissa pelannut ja Mikkelin Jukureihin ensi kaudeksi menevä Frans Tuohimaa sanoo alkuun, että kysymykseen on toki helpompi vastata turnauksen jälkeen, mutta jatkaa:

– Varmaan se on aikamoista uhkapeliä kyllä. Heillä on tietyt syyt, miksi he näin tekevät. Johto ja muut ovat varmaan keskenään kokeneet, että nyt kannattaa tällainen riski ottaa, Tuohimaa tuumii.

– Meillä on ollut eri taktiikka. Luotetaan näihin jätkiin, keitä meillä on. On tässä tosin tullut "Mikkeä" (Granlund) ja Miron (Heiskanen) lisäksi (Esa) Lindellinkin tulo varmistui.

Tuohimaakin kuitenkin toteaa, ettei Suomella ole ollut samanlaista "rallia".

– On otettu se linja, että kaikki, jotka myöhemmin tulevat, ovat huippujätkiä, jotka oikeasti tuovat sen eron. Ei se ero NHL:n ja Euroopan huippujen välillä minun mielestäni niin iso ole, että kannattaisi ihan joka jätkää lähteä korvaamaan pelkästään NHL-statuksella, hän korostaa painavasti.

Viime vuodet (MM-kulta 2019, MM-hopea 2021, olympiakulta 2022) ovat näyttäneet, että Leijonien strategia on tuottanut tulosta.

– Kyllä, just näin.

Ruotsi karsiutui 2019 MM-puolivälierässä Leijonia vastaan, jäi 2021 MM:eissä yhdeksänneksi, kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle, ja oli Pekingin olympialaisissa helmikuussa neljäs. Ilman sarvia ja hampaita: rakkaassa naapurimaassa voisi olla Leijonien prosessista ja reseptistä ammennettavaa.

"Oletan, että Ruotsi ei anna sellaista tasoitusta"

Toki Ruotsi on aloittanut nyt MM-kisat vahvasti. Sillä on Leijonien tapaan kolmesta ottelusta pelkkiä voittoja. Tänään keskiviikkona joukkueet pääsevät ottamaan mittaa toisistaan.

Tuohimaa sanoo olevansa luottavaisin tuntemuksin Leijonien joukkueesta.

– Hyvä meininki on ollut koko ajan. Meillä on ollut hyvä startti. Yritetään jatkaa siitä, mitä on ollut, ja koko ajan parantaa peliä. Vaikka se klisee onkin, on tärkeää, että peli kehittyy koko ajan näissä turnauksissa eikä oteta taka-askelia. Jos siinä pysytään, kyllä me aika vahvoilla ollaan.

Yhtenä parannettavana asiana Tuohimaa näkee turhien jäähyjen välttämisen. Leijonat otti hänenkin papereissaan useamman vältettävissä olleen rangaistuksen edellisessä ottelussaan, 4–1-voitossa maanantaina Yhdysvaltoja vastaan.

– Joukkueen kanssa käytiin läpi, että viime pelin jäähyt olivat ainakin helppo parannettava kohde, että pystytään pysymään poissa boksista. Ei anneta tiukoissa peleissä vastustajalle momentumia sitä kautta.

Tuohimaakin odottaa Ruotsia vastaan Leijonien vahvasti viemää USA-peliä tiukempaa koitosta.

– Pelasimme hyvin matsin – siitä ei ole kahta sanaa – jenkkejä vastaan. Jenkit eivät kuitenkaan pelanneet hyvää matsia, he pelasivat aika huonon pelin. Oletan, että Ruotsi ei anna meille sellaista tasoitusta, mitä jenkit antoivat tietyissä tilanteissa meille. Meillä oli vältettäviä jäähyjä, mutta heillä oli varsinkin vältettäviä jäähyjä. Sillä saimme aika ison edun siihen peliin.

"Olisi valehtelemista väittää toisin"

Jussi Olkinuora on torjunut toistaiseksi Leijonien maalilla kaksi ottelua, tänään Ruotsia vastaan avaava Harri Säteri yhden pelin. Tuohimaa kiteyttää, että kaksikon pelaaminen on näyttänyt ”todella hyvältä”.

– Jos kolmeen peliin ollaan kaksi maalia päästetty, ei ainakaan haukkumaan pysty. Loistavaa duunia ovat jätkät tehneet.

Olkinuoran ja Säterin asema kahtena pelaavana maalivahtina ei ole samalla piiruakaan horjunut. Tuohimaa tarjoaa kuitenkin rehdin kuuloisen vastauksen tuntemuksistaan kolmosena.

– Kun sävelet ovat selvät ja jokainen tietää, mikä rooli on ja mihin hommaan on lähtenyt, kyllä se hyvältä tuntuu, kun voitamme pelin. Totta kai olisi valehtelemista väittää toisin – jos pelaavana maalivahtina voitat pelin, kyllä se ekstrahienoa on. Ei varmaan kukaan sitä kiistä.

– Ei kuitenkaan itselläni ainakaan ole vaikea olla onnellinen voitoista. On osa tätä porukkaa ja yrittää omalla panoksellaan auttaa niin hyvin kuin pystyy.

Mahdollinen peli?

Kolmosveskarin paikka katsomossa ei joka veräjänvartijalle sopisi. Tuohimaa tarjoaa analyyttistä puntarointia myös kysymykseen, voiko kolmosena toivoa, että kahdella muulla menisi heikommin ja itselle voisi avautua saumaa. Asia ei kuitenkaan välttämättä turnauksessa niin toteudu.

– Voi sen ajatella niinkin, että jos voitetaan kaikki pelit, joukkueen ollessa hyvässä moodissa ollaan sellaisessa tilanteessa, että pystyy taktikoimaan jollain pelillä ja antamaan jollekin sitä kautta pelin. Sitäkin kautta sen mahdollisen pelin ehkä voi saada.

– Jos taas on vaikeaa, ei kannata välttämättä lähteä sottaamaan. Mieluummin luottaa niihin jätkiin, joille on annettu se homma. Tämä rakentuu pelien kautta, ja isoimmat pelit on meilläkin täällä vielä edessä.

– Saa sitten parhaat avut esiin niihin peleihin. Veskareiden peluuttaminen on sellaista – on todettu vuosien varrella, että se ei ole hyvä ratkaisu, että yhden ns. heikomman suorituksen jälkeen vaihdetaan ja ruvetaan sottaamaan. Annetaan sen sijaan tunne, että sinuun luotetaan vaikeillakin hetkillä. Se on yleensä paras tapa.

"Itsestäänselvyys itselleni"

Tuohimaa näkee omalla kolmosen tontillaan tärkeänä hyvän hengen ylläpitämisen. Henkisillä aspekteilla on joukkueurheilussa oleellinen merkityksensä.

– Mennään posin kautta koko ajan. Ei näytetä nyrpeää naamaa tai nakella niskoja missään tilanteessa. Ei ole kyllä ollut tarvettakaan siihen. Tämä on itsestäänselvyys itselleni.

Ja:

– Eilen oli ihan normaali treeni itselleni, kun Jussi (Olkinuora) otti lepo- ja huoltopäivän. Silloin pitää pystyä antamaan oma sataprosenttinen panos harjoitukseen. Antaa jätkille sen vasteen, mitä vaatii. Samalla ottaa itselleen sen hyödyn, että jos jotain tapahtuu, on koko ajan valmis pelaamaan.

– Sitä varten minä tässä olen, että kaivaa itsestään koko ajan sen parhaan mahdollisen fyysisen olotilan esiin erinäköisten oheis- ja jääharjoitusten kautta. Jos jotain käy, on sataprosenttisen valmis pelaamaan.

