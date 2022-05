Leijonien luottopuolustaja avautui menetetystä NHL-näyttöpaikasta – "Jos olisin vetänyt jotain nilkoille alkuverryttelyissä"

– Ehkä sellainen tasainen suorittaminen, hyvä puolustuspelaaminen ja että on niin sanotusti näkymätön. Pelaan hyvää alivoimaa ja annan hyökkääjälle kiekon. Teen pienet asiat oikein, ja olen saanut sitä kautta valmennuksen luottamuksen. He pystyvät luottamaan minuun eri tilanteissa, Pokka vastasi STT:n kysymykseen.

Hartley opetti monipuolisuutta

Haydenia kannattaa varoa

– John Haydenin kanssa pelasin (Rockfordissa). Hän on kova tekemään töitä ja on tapellutkin NHL:ssä jonkun kerran. Kova kaveri.

Päävalmentaja Jalonen on luottanut maajoukkueessa neljän pakkiparin peluuttamiseen, mutta Tampereella vain seitsemän puolustajan kisapassit on leimattu. Pokka on merkattu pelikokoonpanoon nimenomaan seitsemänneksi pakiksi, mutta jääaikaa on tullut säännöllisesti.