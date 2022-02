Kolmas kerta toden sanoo? Leijonista löytyy olympiafinaalin alla yksi erityisen nälkäinen kolmikko: "On jäänyt hampaankoloon"

Ilman arvokisakultaa olevista pelaajista eniten loppuottelutappioita ovat kärsineet puolustajat Juuso Hietanen ja Ville Pokka sekä hyökkääjä Iiro Pakarinen . Heistä kukin on ollut häviävällä puolella kahdesti ja janoaa kultaa sunnuntaina, kun Suomi kohtaa Pekingin olympialaisten loppuottelussa Venäjän.

– On niistä tappioista jäänyt hampaankoloon, mutta ei niillä aikaisemmilla peleillä ole huomenna mitään merkitystä. Olemme valmiita, ja aiomme pelata turnauksen parhaan pelin, Hietanen vastasi STT:n kysymykseen tappioiden kerryttämistä näyttöhaluista.

Hietanen nousi arvokisapelaajaksi jo yli kymmenen vuotta sitten Jukka Jalosen ensimmäisen päävalmentajajakson aikana, mutta suurvoitot ovat kiertäneet 36-vuotiasta puolustajaa. Jalonen on johdattanut Leijonat kahteen maailmanmestaruuteen, mutta Hietanen ei ollut mukana noissa joukkueissa.

– Hienoa päästä pelaamaan olympiafinaalia. Se on harvinaista herkkua, kolmansissa olympialaisissaan kiekkoileva Hietanen sanoi.

Tuttuja vastustajia

Pohjois-Amerikassakin osaamistaan mitanneen Pokan loppuottelutappiot ovat vuosien 2016 ja 2021 MM-kisoista. Hän pelaa neljättä kauttaan KHL:ssä, joten sunnuntain vastustaja on tuttu.

– Totta kai se auttaa, kun pelaa paljon heitä vastaan ja tuntee vastustajan pelaajat. Tietää millaisia ratkaisuja he hakevat ja minkä tyyppisiä pelaajia he ovat, 27-vuotias Pokka tuumi.

– Halusin vähän vaihtelua. Kymmenen vuotta tuli oltua Venäjällä, ja sitten oli uusien haasteiden ja kuvioiden aika. Halusin jotain erilaista, ja hyvälle on maistunut. Sveitsissä on vauhdikasta peliä. Sarjassa on hyvä taso.