Venäjän kohtalolle varmistus – IIHF-pomo myönsi merkittävän NHL-huolen: "Iso ongelma meille"

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif kommentoi muassa Venäjän tilannetta ja NHL:n kanssa käytyjä keskusteluja World Cupiin liittyen sunnuntaina Tukholmassa.

IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif antoi vahvistuksen jo aiemmin julkisuuteen levinneeseen uutiseen siitä, että Venäjä ei ole mukana ensi helmikuussa käytävässä jääkiekon olympiaturnauksessa.

– Annoimme IOC:lle (kansainvälinen olympiakomitea) painetta siitä, että heidän pitää antaa meille päätöksiä. He kysyivät meiltä ohjelmaa, missä Venäjä ei ole mukana. Ilmoituksia tuohon liittyen pitäisi tulla pian ja IOC kertoi meille, että he ovat ilmoittaneet Venäjän olympiakomitealle siitä, etteivät he ole mukana, Tardif kertoi.

IIHF järjestää olympialaisten jääkiekkoturnauksen, minkä myötä se metsästi näkemyksiä Venäjän asemaan liittyen.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin ulos kansainvälisistä jääkiekkoturnauksista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan alkuvuodesta 2022. Kumpikaan maista ei ole ollut tämän jälkeen mukana IIHF:n järjestämissä turnauksissa.

IIHF päätti jo helmikuussa, ettei Venäjä osallistu kevään 2026 MM-kisoihin Sveitsissä.

– Teemme päätöksiä Saksassa järjestettävien vuoden 2027 MM-kisojen suhteen ensi helmikuussa, Tardif ilmoitti.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Suomi (valkopaidat) ja Ruotsi (keltapaidat) olivat mukana NHL:n järjestämässä 4 Nations -turnauksessa.

”Iso ongelma”

Tardifilta tiedusteltiin kantaa myös NHL:n suunnitelmiin järjestää World Cup -turnaus joka neljäs vuosi. NHL ilmoitti aikeistaan aiemmin tänä vuonna käydyn 4 Nations -turnauksen yhteydessä, mihin osallistuivat Kanada, Yhdysvallat, Suomi ja Ruotsi.

– On hyvä päivittää tuota tilannetta, Tardif aloitti.

– He (NHL) haluavat järjestää pelejä Euroopassa. Kävimme kahden vuoden ajan keskusteluja siitä, että NHL-pelaajat tulisivat olympialaisiin ja se onnistui. Mutta se, että World Cup järjestettäisiin myös Euroopan puolella kolme kuukautta ennen MM-kisojen alkua – se on iso ongelma meille. Emme voi olla mukana sellaisessa tapahtumassa, mikä kilpailee meidän kanssamme, Tardif täräytti.

Tardif vetosi erinäköisiin taloudellisiin seikkoihin, lipunmyyntiin ja yhteistyösopimuksiin. Tardif paljasti, että IIHF oli ehdottanut NHL:lle mallia, missä Euroopassa käytävät ottelut voitaisiin pelata jo syksyllä.

– Emme onnistuneet tuossa. Nyt istumme alas ja yritämme löytää ratkaisuja. IIHF ei ole voittoa tekevä organisaatio, vaan kevään miesten MM-kisoista tulevilla tuloilla järjestetään muita turnauksia. Meidän täytyy pitää huolta tuosta. Yritämme päästä kompromissiin NHL:n kanssa ja keskustelut ovat yhä käynnissä. Onnistuimme olympialaisten kanssa ja toivon, että NHL harkitsee muita aikatauluratkaisuja. Kyseessä ei ole mikään helppo aihe, mutta yritämme käydä neuvotteluja hyvässä hengessä, Tardif sanoi.