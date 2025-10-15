NHL-seura Chicago Blackhawksin kapteeni Nick Foligno jää pois joukkueensa vahvuudesta perhesyiden vuoksi.

Foligno jää sivuun, koska hänen 12-vuotias tyttärensä Milana joutuu synnynnäiseen sydänsairauteen liittyvään leikkaukseen. Blackhawks ja Foligno tiedottivat asiasta yhteisessä lausunnossaan keskiviikkona, eivätkä kommentoi asiaa enempää.

Vuonna 2013 syntyneelle Milanalle tehtiin onnistunut avosydänleikkaus Bostonissa vuosina 2013 ja 2018. Foligno pelasi myöhemmin kaksi vuotta Boston Bruinsissa 2021–2023, ennen kuin hän siirtyi Blackhawksiin.

Foligno, 37, pelaa nyt kolmatta kauttaan Chicagossa ja 19. kauttaan NHL:ssä. Yhdysvaltalaishyökkääjä on tehnyt tällä kaudella tehot 0+2 neljässä ensimmäisessä ottelussa. Foligno on tehnyt NHL-urallaan 247 maalia ja 352 syöttöpistettä.

Foligno nimettiin joukkueen kapteeniksi syyskuussa 2024. Hänen isänsä Mike pelasi NHL:ssä 15 vuotta, ja hänen veljensä Marcus kiekkoilee Minnesota Wildissa. Blackhawks pelaa Suomen aikaa torstaina vierasottelun St. Louis Bluesia vastaan.