Sisäpiiriläinen vahvistaa MTV Urheilulle: Jääkiekon World Cupista tiukat neuvottelut Suomessa – "NHL:n ylin johto tulossa"

Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche kohtaavat kahdesti Tampereella tulevana viikonloppuna. IIHF:n hallituksen jäsen Heikki Hietanen vahvistaa MTV Urheilulle, että Pohjois-Amerikan kiekkoliigan johtoporras on saapumassa otteluihin.

Tapahtumasta nauttimisen lisäksi tarkoituksena on keskustella NHL:n ja IIHF:n välillä siitä, miten maailman absoluuttisesti parhaat pelaajat yhteen kokoava World Cup saataisiin aikaiseksi alkuperäisen aikataulun mukaan.

– NHL:n ylin johto on tulossa katsomaan pelejä ja samalla on hyvä käydä keskusteluja. NHL-tyyliin sieltä tulee aika vähän tietoa agendasta. Keskustellaan virallisesti tai epävirallisesti siitä, miten asia voisi edetä. Tällä hetkellä paketti on aika lailla levällään, Hietanen myöntää.