Leijonien hyökkääjä voitti historiallisesti KHL:n maalipörssin kesken Pekingin olympiakisojen, joutuu nyt vaikeiden päätösten eteen – "Onko se fiksua?"

Olympiavoittajana kotiin

Edessä vaikeita päätöksiä

Vaikka KHL-kausi tulikin jo päätökseensä, on Ojamäellä kuitenkin vielä mietittävää. Eletään vasta helmikuuta ja pelit on paketissa. Keväällä Suomessa pelattavat MM-kisat siintävät kuitenkin melkein kolmen kuukauden päässä.

– Vaikea siihen on valmistautua. Valmennusryhmä, jonka kanssa treenaan kesäisinkin, ihan varmasti auttaa minua myös sen kanssa, että pystyisin ennen kisoja pistämään itseni vielä parempaan kuntoon. Porissakin on jäävuoroja ja Ässätkin on jäällä. Jos he minut sinne jossain vaiheessa hyväksyvät, niin varmasti menen pitämään jäätuntumaa yllä, Ojamäki sanoo.