Leijonien täysin kaksikielinen hyökkääjä pääsee taas irti MM-kisoissa – näin häntä on pidetty perillä tilanteesta

– Tekeminen on näyttänyt ihan hyvältä. Paljon hyvää ja varmasti löytyy vielä parantamisen varaa, Puistola sanoo Leijonien otteista MTV Urheilulle.

– Ihan ok. Ei siinä ollut mitään erikoisempaa, Puistola toteaa tyynesti.

Miten teitä on informoitu kokoonpanoratkaisuista?

– Taululle on aina ilmoitettu, että ketkä pelaavat. Tuossa on pitänyt harjoitella niin, että jos käsky käy, niin kaikkien pitää olla jatkuvasti pelivalmiina, Puistola kertoo.

Seuraava steppi

– Oli mukava, kun sai vähän ladata akkuja. On energiaa huomiselle! Puistola hymyilee.

– On saanut olla kaikessa rauhassa, hyökkääjä virnistää.

Puistolan seurajoukkue vaihtuu ensi kaudeksi, kun hän hyppää Mikkelin Jukureiden riveistä Ruotsiin. Hänen uusi seuransa on SHL:ssä pelaava Örebro.

Puistolalle Ruotsi on luontainen paikka, sillä hän on käytännössä täysin kaksikielinen.

– SHL on vähän luisteluvoimaisempi sarja kuin SM-liiga. Siellä kamppailuvaade on kovempi. Koen, että tuo on hyvä seuraava steppi omalla urallani, Puistola näkee.