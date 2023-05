Tämä kuohuttava teko pilasi Sami Vatasen MM-haaveet – nyt hän seuraa Leijonia uudessa roolissa

Toisenlaiset ympyrät

– Suomella on hyvä joukkue kasassa. On selvää, että kemioita haetaan alkuun ja ne kyllä löytyvät sieltä. He ovat parantaneet koko ajan. Näissä turnauksissa olennaista on se, että pystyy menemään pelillisesti eteenpäin. Sitten pitää voittaa oikeat pelit oikeaan aikaan. Uskon, että tuolla kokemuksella ja tuolla joukkueella mennään vielä todella pitkälle, Vatanen ennustaa.