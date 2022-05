Leijonien Harri Pesonen jatkoi Miro Heiskasella vitsailua – "Olisihan se itselläkin mukava surffailla!"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Kiekonhallintatreeni meille. Täytyy kuitenkin nostaa hattua kaverille. Vaikka olivat mitä olivat, niin he tsemppasivat loppuun asti, eivätkä luovuttaneet. Siinä mielessä täytyy kunnioittaa vastustajaa: he laittoivat kaiken likoon. Ehkä tuossa se ero kuitenkin oli, tehot 0+2 merkkauttanut Leijonien hyökkääjä Harri Pesonen mietti MTV Urheilulle.

– Saatiin vähän kiekkoa liikkumaan lavasta lapaan. Olisimme voineet tehdä 4–5 maalia enemmän. Nyt meni paikoista, mitkä eivät edes olleet kunnon maalintekoyrityksiä. Olihan siellä läpiajoa, läheltä piti -tilannetta sun muita. Noh, nyt tuli onnistumisia jätkille ja tuli vähän uusia maalintekijöitä. Se oli semmoinen peli tänään, seuraava matsi on erilainen, Pesonen pohti.

Pesonen vitsaili erätauolla C Moren haastattelussa sillä, miten Leijonien tuore NHL-vahvistus Miro Heiskanen ”painaa varmaan 40 kiloa”. Tällä Pesonen viittasi siihen, miten helpolta Heiskasen pelaaminen näyttää ja miten Leijonien tuore kasvo liitää jäällä.

– Silloin kun liikkuminen on noin helppoa, niin silloin jääkiekko on aika mukavannäköistä. Hieno lisä meidän ryhmäämme – varsinkin niitä maita vastaan, kun tulee sellaista enemmän päästä päähän -peliä, missä on pakko reagoida nopeammin. Silloin tarvitsemme tuollaisia jätkiä, jotka haukkaavat maalin takaa ja lähtevät kiekon kanssa ylöspäin. Upea lisä meidän jengiimme, Pesonen hehkutti.