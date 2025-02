Leijonat-varamies nousi kahdessa vuodessa SM-liigasta supertähtien huipputurnaukseen – "Kaikkea voi tapahtua nopeasti"

Yllätyskutsun Leijoniin loukkaantumisten myötä saaneet Nikolas Matinpalo ja Urho Vaakanainen odottavat innolla eteensä auennutta näytönpaikkaa.

Leijonien puolustuskalusto koki kovia tällä viikolla käynnistyvän 4 Nations Face-Off -turnauksen alla, kun Miro Heiskanen, Rasmus Ristolainen ja Jani Hakanpää putosivat loukkaantumisten myötä pois Leijonien rivistä.

Kolmikon tilalle nousivat Vaakanainen, Matinpalo ja Henri Jokiharju.

Viimeisimpinä miehenä turnaukseen lippunsa lunasti Matinpalo, joka pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Matinpalo aloitti kautensa AHL:ssä, mutta nousi vuodenvaihteessa Ottawa Senatorsin NHL-miehistöön.

Äkilliseen Leijonat-kutsuun Matinpalo on pyrkinyt suhtautumaan tyynesti.

– Vähän päivä kerrallaan yrittänyt mennä tässä. Tämä laji on vähän semmoinen, että kaikkea voi tapahtua aika nopeastikin. Pari vuotta sitten pelasin Ässissä ja olin yhtäkkiä MM-kisoissa. Nyt vähän samanlainen juttu tapahtui tällä kaudella. Yrittää vain mennä päivä kerrallaan ja nauttia hetkestä, Matinpalo kertoo.

– Tämä on minulle hyvä mahdollisuus näyttää, että pystyn pelaamaan näiden (suomalaistähtien) kavereiden kanssa ja NHL:n parhaita pelaajia vastaan.

26-vuotiaalle Vaakanaiselle kausi on ollut vaiheikas. Puolustaja kaupattiin kesken kauden Anaheim Ducksista New York Rangersiin, jossa peli on lähtenyt kulkemaan mallikkaasti.

– Anaheimissa tuntui, että nousi seinä vastaan. Oli niin paljon pakkeja ja omia junnuja, että ei siellä oikein peliaikaa tullut. Nykissä on ollut ihan loistavaa aikaa. Olen tykännyt paljon. Pelit ovat menneet hyvin. Joukkueena yritetään pyristellä pleijareihin ja parantaa peliä koko ajan, Vaakanainen summaa.

Pian alkava turnaus on Vaakanaisen osalta ensimmäinen A-maajoukkueessa. Vaikka Vaakanainen pääsekin heti Leijonat-debyytissään heti pelaamaan maailman parhaita pelaajia vastaan, ei hän aio ottaa paineita suoriutumisestaan.

– Eiköhän nämä ole kaikille kovimpia pelejä, missä ovat olleet. Ei tässä kauheita paineita ole. Kunhan nauttii ja pelaa. Tietysti varmasti vähän jännittää, kun menee ensimmäistä kertaa kentälle. Muuten kyllä ihan vain nauttii ajasta ja koettaa imeä kaiken mitä pystyy, Vaakanainen sanoo.