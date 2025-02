Sebastian Aho tietää, miten Patrik Laineen kanssa on toimittava: "Olen nähnyt hänet"

Patrik Laine on yksi keskiviikkona käynnistyvän neljän maan turnauksen etukäteen puhutuimmista pelaajista – mutta ei niistä syistä, joita hän itse ja Leijonien valmennusjohto toivoisi. Laineen paras ase on hänen maalintekotaitonsa, mutta viimeksi hän on NHL:ssä osunut 20. tammikuuta Rangersia vastaan.

Sen jälkeen Laine on Canadiensissa pelannut kymmenen maalitonta ottelua samalla kun hänen peliaikansa on vähentynyt.

– Hänellä on ollut vaikeaa, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen tunnusti Montrealissa tiistaina.

Laineen nostamiseksi lentoon Pennanen on sijoittanut hänet samaan ketjuun Sebastian Ahon ja Roope Hintzin kanssa. Sekä Aho että Hintz pystyvät pelaamaan sekä keskellä että laidassa ja kummallakin on rutkasti luisteluvoimaa ja puolustusosaamista, mitkä eivät kuulu Laineen vahvuuksiin.

– Hyvät pelaajat löytävät aina toisensa. Ne kaverit osaavat todella lentää, joten koetan pysyä poissa tieltä, Laine kuvasi ketjua.

Aho puolestaan lupasi ruokkia Laineen lapaa.

– Olen nähnyt hänet, kun hän pääsee kuumaksi. Se on vaikuttavaa. Kun hänen mailansa on kuumana, se pitää löytää, koska se laukaus menee sisään, Aho sanoi.

Tiistain harjoituksissa selvisivät Suomen muutkin hyökkäysketjut. Aleksander Barkovin laidoilla luistelivat Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen.

Seuraavan ketjun muodostivat Anton Lundell, Mikael Granlund ja Eetu Luostarinen. Erik Haulan ympärillä hyökkäsivät Teuvo Teräväinen ja Joel Armia. Kaapo Kakko oli 13:s hyökkääjä.

"Vaikeita ja vaikeita"

Laine ehti olla sivussa NHL-kaukaloista lähes vuoden ennen kuin palasi jäille joulukuussa. Aluksi Laine takoi maaleja ja kertoi julkisesti pitkän pelitaukonsa taustalla olleista mielenterveysongelmistaan.

Ensimmäisten viikkojen jälkeen Laineen vire on kuitenkin liukunut alamäkeä ja hänellä on ollut vaikeuksia saada Montreal Canadiensissa peliaikaa tasakentällisin.

– Vaikeita ja vaikeita, mutta jokainen voi siitä itse päätellä, Laine aloitti vastauksensa viime aikojen tunnelmistaan.

– Ei mitään, hyvillä fiiliksillä. On aina kiva päästä maajoukkueessa pelaamaan. Varsinkin kotona pääsee täällä pari peliä pelaamaan. Innoissaan ollaan, Laine jatkoi.

0:42 Sebastian Aho haluaa kirittää ketjukaverinsa Patrik Laineen uuteen nousuun – "Sitten räpsähtää"

Laine jatkoi kehumalla humoristisesti sitä, ettei hänen tarvinnut matkustaa turnausta varten kuin kymmenen minuuttia ja että Suomen kohtaaminen Kanadan kanssa osuu Montrealin sijaan ensi viikolle Bostoniin.

– On kiva, ettei meidän tarvitse pelata täällä Kanadaa vastaan. On kiva, ettei tarvitse joutua buuatuksi, Laine sanoi.

"Meillä on kolme hyvää maalivahtia"

Päävalmentaja Pennanen ei halunnut paljastaa, kuka aloittaa maalivahtina turnauksen avauksessa torstaina Yhdysvaltoja vastaan.

– Meillä on kolme hyvää maalivahtia. En tiedä vielä, kuka aloittaa Yhdysvaltoja vastaan. Huomenna tiedämme, Pennanen sanoi.

Juuse Saros kuului Suomen kokoonpanoon ensimmäisinä nimettyihin kuuteen pelaajaan, mutta hän on tällä kaudella torjunut 89,9 prosenttia laukauksista ja päästänyt keskimäärin 2,95 maalia. Molemmat lukemat ovat hänen urakeskiarvojaan huonommat.

Kevin Lankinen on tällä kaudella torjunut Saroksen tavoin neljä nollapeliä. Lankisen päästettyjen maalien keskiarvo on tällä kaudella 2,53 ja torjuntaprosentti 90,5. Lankinen kertoi iltapäiväharjoitusten jälkeen, ettei Pennanen ollut vielä kertonut pelaajillekaan, kuka aloittaa maalilla Yhdysvaltoja vastaan.

– Ei ole vielä puhuttu sen tarkemmin torstain kokoonpanosta. Aina valmiina hyppäämään uuniin sitten kun valmennus niin päättää, Lankinen sanoi.