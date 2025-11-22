Kalervo Kummola saavutti 80 vuoden iän perjantaina. Suomen jääkiekon suurmies kertoi urastaan ja elämästään MTV Urheilun haastattelussa.

Kummola on ollut yksi Suomi-kiekon merkittävimmistä päättäjistä monissa eri rooleissa vuosikymmenten saatossa. Myös lempinimellä Rautakansleri tunnettu Kummola miellettiin jo 1970-luvulta lähtien itsevaltiaaksi, joka runnoi haluamansa päätökset läpi.

– Loppujen lopuksi se päätöksenteko ja muuta on aika yksinäistä, koska joku sen asian kuitenkin joutuu päättämään, ja se on se johtaja. Ei se kaikille luonteille sovi olleenkaan, myös politiikan pelikentiltä tuttu Kummola kertoo.

Kummola korostaa juuri päätöksenteon hetkeä, ja sen vaikeuden sietämistä. Päätös ei välttämättä ole aina jälkikäteen katsottuna oikea, mutta kun on sen aika, asiaa ei saa jäädä vatvomaan.

– Siinä kohdassa ei voi pehmoilla ja ruveta lälläröimään.

Katso Tulosruudun juttu 80 vuotta täyttäneestä Kummolasta yllä olevalta videolta.