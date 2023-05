Maajoukkuekaverin uran surullinen päätös avasi Sebastian Ylöselle, 31, oven – tänään hän voi piinata Leijonia: "Kaikki tapahtui nopeasti"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Suomi–Ranska keskiviikkona 17.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Sebastian Ylönen, 31, pysäyttää kiekkoja Ranskan veräjällä toisen polven veskarina. Hänen isänsä Petri Ylönen suuntasi aikoinaan vuonna 1987 Suomesta Ranskaan, jäi sille tielle, sai maan passin ja pelasi 1990-luvulla Ranskan riveissä sekä olympialaisissa että MM-kisoissa. Häntä valmensi Ranskan maajoukkueessa myös Juhani Tamminen, ja isä-Ylönen pääsi pelaamaan Suomeakin vastaan.

Hänen poikansa Sebastian Ylönen on niin ikään sekä Ranskan että Suomen kansalainen, mutta varttunut ja asunut miltei koko ikänsä Ranskassa. Leijonia Ylönen ei ole vielä kohdannut, mutta tänään se voi hyvin toteutua, sillä mies on hoitanut toistaiseksi näissä kisoissa Ranskan torjuntavastuun kaikissa kolmessa ottelussa. Suomen ja Ranskan välinen koitos käynnistyy Tampereella kello 20.20.

– Se olisi erityinen ottelu pelattavaksi. Suomen kanssa samassa lohkossa oleminen on jännittävää, Ylönen sanoo MTV Urheilulle ja ilmaisee olevansa mielissään, että joukkueet ovat tänä vuonna MM-turnauksessa vastakkain.

Ranska pelasi viime vuonna MM-kisoissa eri lohkossa Helsingissä, eikä Ylönen päässyt Suomea kohtaamaan. Hän pelasi tuolloin kolmessa Ranskan MM-turnausottelussa, kun taas Henri-Corentin Buysse urakoi neljässä pelissä.

Buysse ilmoitti kuitenkin aiemmin tänä keväänä, että hänen pelaajauransa on ohi. 35-vuotias ranskalainen ei ollut toipunut päävammasta ja ryhtyi maalivahtivalmentajaksi. Ranskan ykkösvahdin tontti vapautui, ja sen on vallannut Ylönen.

– Kaikki tapahtui nopeasti. Meillä ei ollut suuria suunnitelmia ennen MM-kisoja, mutta pelasin hyvin, joten uskon, että minulla on valmentajan luottamus, Ylönen setvii.

Antoisa kausi Suomessa

Haastattelu Ylösen kanssa tehdään englanniksi. Suomi ei häneltä oikein taitu, vaikka Ylönen on Suomessa pelannutkin – ainoan Ranskan ulkopuolella viettämänsä kauden 2017–18. Ylönen pelasi tuolloin kolmessa ottelussa Lukon maalilla SM-liigaa, mutta enemmän pelejä kertyi Mestiksessä, jossa hän pelasi sekä KeuPa HT:ssä että Jokipojissa.

– Ei puhu suomea, Ylönen sanoo suomen kielellä ennen kuin jatkaa englanniksi:

– Yritin, kun pelasin täällä viisi–kuusi vuotta sitten. Se oli vaikeaa. Minun olisi pitänyt ottaa oppitunteja.

Sesonkia Suomessa kolminkertainen Ranskan mestari muistelee kuitenkin enimmäkseen lämmöllä.

– Nautin todella siitä, millaista jääkiekko ja ammattilaisuus on täällä. Kehityin suuresti, vaikken pelannut niin paljon. Lukossa oli aika vaikeaa, mutta sitten menin Jokipoikiin ja siellä oli hauskaa. Pelasin paljon otteluita. Kokonaisuudessaan se oli todella mukava kokemus.

Vaikka Ylösellä on myös Suomen kansalaisuus, hän ei ala hakea päälleliimattuja irtopisteitä puhumalla suomalaisuudestaan, vaan myöntää mieltävänsä itsensä täysin ranskalaiseksi.

– Minulle on kuitenkin erityistä olla täällä, etenkin kun isäni on täällä. Koko isäni perhe on täällä, mutta sitä on enemmän Helsingin seuduilla.

"Mahdollisuus joka pelissä"

Ylösen sukulaiset ovat saaneet katseltavakseen Ranskalta tiukkoja taistoja toistensa perään. MM-turnauksen avausottelussaan Ranska löi Itävallan jatkoajalla 2–1, minkä jälkeen se taipui Tanskalle vasta jatkoilla 3–4. Kolmannessa koitoksessa mentiin jälleen jatkoajalle – Unkari yllätti Ranskan tiistaina 3–2.

Ranskalla on kuitenkin kelpo mahdollisuudet saavuttaa päätavoitteensa: välttää kahdeksan joukkueen lohkon jumbosija ja putoaminen 1. divisioonaan ensi vuodeksi. Muuten joukkueella ei niin sanotusti hävittävää ole, ja se ottaa Ylösen sanoin ”peli peliltä ja päivä päivältä”.

Ylönen kuvailee MM-kisojen altavastaajiin lukeutuvaa joukkuettaan ensisijaisesti kovasti töitä tekeväksi nipuksi.

– Jos pelaamme 100-prosenttisesti systeemin mukaan ja pysymme boksista, voimme aiheuttaa ongelmia muille joukkueille, kuten Tanskalle, joka on ollut paljon meitä parempi joukkue edeltävinä kausina.

Hallitseva mestari Suomi on kuitenkin, kuten Ylönen sanoo, Tanskaa askeleen edellä. Nappionnistumisella Ranskalla on silti Ylösen mielestä "mahdollisuus joka pelissä".

Moni suomalainen voi muistaa, miten vuonna 2017, kun Ylönen ei ollut vielä mukana, Ranska yllätti kotijäällään Pariisissa MM-kisoissa Leijonat 5–1. Ranska jäi tuolloin lopulta vain pisteen päähän lohkon viimeisen puolivälieräpaikan vieneestä Suomesta.

"Olen todella ylpeä"

Jos Ylönen pystyy pelaamaan nyt MM-kisoissa huippuottein, kiinnostusta voisi herätä. Saattaisiko Ranskan pääsarjassa Cergy-Pontoisea edustava 31-vuotias veräjänvartija lähteä loppu-urallaan vielä ulkomaiseen seuraan?

– Se (ulkomailla pelaaminen) on aina mielessä, mutta mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän täytyy kysyä itseltään kysymyksiä. Minulla on tyttöystävä, jolla on seitsemänvuotias lapsi, elämäni on Ranskassa, jossa kaikki on järjestyksessä ja minulla on monivuotinen sopimus.

– Ehkä olisin voinut mennä aiemmin, mutta nyt on liian myöhäistä. En kuitenkaan kadu. Yritin kerran, ja (Suomessa) oli kivaa.

Ja maajoukkueessa Ylönen on saavuttanut sen, mistä hän haaveeksi jääneen NHL:n ohella nuorempana unelmoi. Hän on päässyt pelaamaan isänsä tavoin arvokisoissa. Tässä turnauksessa on tullut myös Ylösen uran ensimmäinen MM-kisojen otteluvoitto tolppien välissä.

– Saavutus on aika upea, ja olen siitä todella ylpeä. Minulla on hienoja muistoja.