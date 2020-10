Lehtitiedot: Kihniön vauvasurmaperheen ongelmat olleet pitkään lastensuojelun tiedossa

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että henkirikoksen uhrina on vauvaikäinen lapsi. Ylä-Satakunnan tietojen mukaan lapsi on syntynyt kesällä.

Poliisin mukaan tapon tekoaika on 8 tai 9. syyskuuta. Tapon uhri on joutunut myös pahoinpitelyn kohteeksi. Lisäksi tutkinnassa on toinen pahoinpitely, jonka uhri on niin ikään samaan perheeseen kuuluva.