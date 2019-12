MTV:n Lehtimäen arvio Kulmunin lausunnosta: "Pääministeri saattaa olla vaihtumassa – pelissä suurta draamaa"

Kulmuni totesi lyhyesti, että keskusta on erittäin sitoutunut hallituspohjaan, mutta heillä on henkilöön (pääministeri Rinteeseen) liittyvää epäluottamusta. Keskustan puoluehallitus kokoontuu vielä tänään.

– Tilanne jäi auki. Eduskuntaryhmä on ilmeisesti istunut melko kovassa kokouksessa kaksi ja puoli tuntia, mutta nyt he toteavat, että hallituspohja on ok, mutta heillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Tämä tarkoittaa suomeksi: Ei ole luottamusta pääministeri Antti Rinteeseen.