Keskusta päätyi toistamaan lyhyttä mantraansa – ei suostu sanomaan suoraan, pitäisikö Rinteen erota: "Luottamuksemme hallituksen toimintakykyyn on horjunut"

Merkillepantavaa keskustan viesteissä on nyt, ettei puolue suostu suoraan ottamaan kantaa Rinteen asemaan. Sen sijaan puolueesta toistetaan kerta toisensa jälkeen, että keskusta on sitoutunut hallituspohjaan, mutta puolueella on henkilöön (Rinteeseen) liittyvää epäluottamusta.