Kokoomuksen Mykkänen MTV Uutisille: "Kulmunille oli korkea kynnys todeta, että luottamusta ei ole"

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on todennut, että keskustalla on pääministeri Antti Rinteeseen (sd.) liittyvää epäluottamusta Posti-kiistaan liittyen.

Kulmunin mukaan puolue on erittäin sitoutunut hallituspohjaan, mutta puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Antti Rinne on vaarassa menettää pääministerin salkkunsa.