Lehti: F1-piirit suututtanut FIA-pomo päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun – kertoi päätöksestään talleille lähetetyssä kirjeessä

"Onko F1 todella sen arvoinen?"

– Täytyy varoa ylihinnoittelua. 20 miljardia on paljon rahaa. Se on mielestäni suurentelua. Saako sille rahalle vastinetta? Onko summa inflaation paisuttama? Onko F1 terveellä järjellä ajateltuna todella sen arvoinen? Toistaiseksi kyse on vain huhuista, mutta FIAlla on näissä tilanteissa kaikissa tapauksissa neuvoa antava rooli, Ben Sulayem sanoi Racingnews365-sivuston mukaan.