Kärpät-legenda Jari Viuhkolan poika Nooa Viuhkola debytoi lauantaina SM-liigassa.
Viuhkola hyökkäsi Tampereella Nokia Arenassa pelatussa Tappara-ottelussa Kärppien nelosketjun laidalla Kasperi Ojantakasen ja Benjamin Pietilän rinnalla.
Debyyttiottelusta ei kirjoitettu suuria otsikoita, sillä Viuhkolan, 19, peliaika jäi kahdeksaan minuuttiin. Tilastoihin merkittiin yksi laukaus.
Päävalmentaja Petri Karjalainen antoi nuorukaiselle kuitenkin runsaat kehut.
– Kova debyytti. Todella hieno, Karjalainen kehaisi.
– Erittäin fiksu pelaaja, tasapainoinen pelaaja, joka pystyy auttamaan joukkuetta pelaamaan voitosta. Tekee voittavia asioita.
Viuhkola pelasi jo harjoituskaudella Kärppien kolmessa valmistavassa ottelussa ja onnistui maalinteossa KalPaa vastaan.
Kautensa Viuhkola aloitti Kärppien alle 20-vuotiaiden SM-sarjajoukkueessa, jossa nakutti kuuteen peliin tehot 4+1. Viime kaudella samassa sarjassa pisteitä kertyi 21 ottelussa 5+2. Puolet kaudesta kului alle 18-vuotiaiden joukkueessa.
Nooa Viuhkolan isä Jari Viuhkola kuuluu Kärpät-legendojen joukkoon. Kärpät jäädytti koko SM-liigan uransa Kärpissä pelanneen ja seurassa viisi Suomen mestaruutta voittaneen Viuhkolan pelinumeron 24 vuonna 2015.
Nooa Viuhkola debytoi SM-liigassa selässään numero 21. Isän saavutuksiin on matkaa, mutta Karjalainen näkee nuorukaisen olevan hyvällä tiellä.
– On hyvin jalat maan pinnalla oleva nuori urheilija. Päämäärätietoinen. Kun jatkaa samalla tiellä, niin pystyy itse määrittämään, mihin se tie vie.
7:14Päävalmentaja Rikard Grönborg ja Petri Karjalainen Tappara–Kärpät-ottelun lehdistötilaisuudessa.