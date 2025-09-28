HIFK otti vasta kauden toisen varsinaisen peliajan voittonsa, kun se kaatoi vieraissa TPS:n maalein 2–1. Joukkueelta olivat loppua puolustajat kesken.
Rajusta loukkaantumissumasta alkukauden aikana kärsineen HIFK:n tilanne muuttui entistä kimurantimmaksi lauantai-illan TPS-ottelun kuluessa. HIFK aloitti ottelun kuudella puolustajalla, mutta lopulta käytettävissä oli vain neljä puolustajaa.
HIFK menetti Niklas Nykyrin, joka lensi suihkuun tapeltuaan toisen erän lopulla TPS:n Leevi Teissalan kanssa. Bruno Jalasti loukkaantui. Jalastin peliajaksi tuli vain reilut kuusi minuuttia.
Joukkueen puolustusosastolta olivat sivussa Arttu Kärki, Ilari Melart, Aron Kiviharju ja Petteri Lindbohm.
Jokista hieman ihmetytti Nykyrin ja Teissalan kahinasta tullut suihkutuomio.
– Eivät tiputtaneet hanskoja. En tiedä sääntöjä niin tarkalleen, että onko toi ulosajo, Jokinen pohti ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
– Yli puoli peliä pelattiin neljällä pakilla. Ei ole enää hirmu suuri salaisuus, että mennään erittäin kapealla rosterilla illasta toiseen.
HIFK:n puolustajista Tony Sund ja Oliver Larsen pelasivat yli 28 minuuttia. Toisen pelinsä HIFK-paidassa pelannut Kalle Ervasti yli 25 minuuttia. 18-vuotias Ossi Sippola kellotti reilut 14 minuuttia.
– Iso hatunnosto puolustajille, jotka jaksoivat pelata noi minuuttimäärät. Ja tietysti iso hatunnosto hyökkääjille, että se työmäärä pysyi pelin loppuun asti.
– Ylpeä pelaajista. Jokainen jätti kaiken jäälle. Kaiken sielun ja viimeisen hikipisaran.