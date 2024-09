Nämä vinkit suursuosioon noussut artisti Mirella on saanut muusikkoisältään: "Silloin ei voi oikeastaan sattua mitään pahaa"

– Uskomatonta! On iso kunnia olla esiintymässä. Olemme joka vuosi katsoneet tämän konsertin perheen kanssa, niin on ihanaa olla näin tärkeässä asiassa mukana. Jännittää, Mirella kertoi tunnelmiaan mediatilaisuudessa MTV Uutisille ennen esiintymistään.

Nuori artisti on suosiostaan hämillään. Hän käsittelee sitä lähinnä puhumalla läheisilleen ja työtiimilleen.

Mirellan isä on muusikko-kitaristi Tero Roininen, joka on perustanut hip hop -yhtye GG Caravanin ja soittanut muun muassa Deep Insight -rockyhtyeessä. Hän myös säveltää ja sanoittaa kappaleita. Tytär on saanut isältään musiikkialalle erityisesti kolme vinkkiä.