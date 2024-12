40-vuotiaalta LeBron Jamesilta huimaava ennuste NBA-uransa jatkolle: "Toivottavasti minun ei tarvitse"

Maanantaina 40 vuotta täyttänyt LeBron James uskoo voivansa pelata NBA-koripalloliigassa vielä ainakin viisi vuotta, mutta mahdollisesti jopa seitsemän vuotta. Lajin supertähti James arveli kuitenkin, että vetäytyy koripalloparketeilta tuota aiemmin.

– Pelaan urani loppuun Lakersissa, enkä aio palata kentille enää sen jälkeen, kun olen lopettanut, James sanoi Los Angeles Lakersin harjoituksissa syntymäpäivänään.

Hänen uransa ei ole päättymässä pikaisesti ainakaan kilpailullisuuden puutteen takia. James on yhä erinomaisessa vedossa uransa 22. NBA-kaudella. Hän on heittänyt keskimäärin 23,5 pistettä ottelua kohden.

Jamesin pelitilanneheittojen onnistumisprosentti on 49,6, jolla hän on liigan tilastoissa 36. sijalla. Esimerkiksi Lauri Markkasen heittoprosentti Utah Jazzissa on pelitilanneheittojen osalta 43,9, mikä takaa liigassa 97. sijan.

James voitti viime kesänä kolmannen olympialaisten kultamitalinsa Pariisissa. Toinen merkkipaalu oli lokakuinen pelaaminen 20-vuotiaan poikansa Bronny Jamesin kanssa Lakersin riveissä. Sittemmin Bronny James siirtyi Lakersin reservijoukkueeseen.

18-vuotiaana ammattilaisuransa aloittanut James on nelinkertainen NBA:n mestari, joka on valittu liigan parhaaksi neljä kertaa. Hän on pelannut NBA:n tähdistöottelussa 20 kertaa.

Uran päättäminen Lakersissa on hänen unelmansa.

– Toivottavasti minun ei tarvitse siirtyä toiseen joukkueeseen ennen kuin urani on ohi. Lopetettuani kaipaan tätä peliä varmaan valtavasti, mutta en todellakaan aio sitten enää palata, James sanoi.

