Lauri Tähkän tuomiosta päätettiin äänin 1–1 – rikosoikeuden professori kuvaa MTV:lle tapauksen poikkeuksellisuutta

Asiaa ratkaisemassa oli kaksi tuomaria, mies ja nainen. Merkillepantavaa on, että tuomarit olivat ratkaisusta täysin eri mieltä ja asiasta äänestettiin. Tulos oli 1–1, joten Tähkän kannalta lievempi lopputulos voitti.

– Aika useinhan näitä vaikeita juttuja ratkaistaan kolmen tuomarin voimin tai niin, että on tuomari ja lautamiehet. Tällainen 1–1-tilanne on aika harvinainen. Ei ole itse asiassa ollut kovin pitkään semmoista sääntelyäkään voimassa, joka on sallinut kahden tuomarin kokoonpanon, Tolvanen kertoo.