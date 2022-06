– Treeniohjelma oli 4-5 kertaa salilla per viikko ynnä muu oheistoiminta päälle, Salovaara kertoo Instagramissa.

Salovaaran mukaan kuntosalitreeni on kulkenut hyvin, mutta toisinaan ruokailusta on lipsuttu. Tulokset puhuvat kuitenkin hänen kohdallaan puolestaan.

– Lopputuloksena ukko on muuttanut hieman muotoaan ja energiatasot on tosi hyvässä nousussa myös. Ja mikä parasta, sali on nykyään uusi normaali päivärutiineissa, eli vaikka valmennus päättyikin tänään, treenit jatkuu.